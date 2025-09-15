◆米大リーグフィリーズ―ロイヤルズ（１４日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）フィリーズのカイル・シュワバー外野手が１４日（日本時間１５日）、本拠のロイヤルズ戦に「２番・ＤＨ」でスタメン出場し、２試合連続の５２号を放ちドジャース・大谷翔平に再び３本差をつけた。初回だった。右腕キャメロンの初球の直球をとらえた打球は３２度の角度で舞い上がり、マジック１でこの試合での地区