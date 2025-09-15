歌手で俳優の中島健人（31）が14日、初の海外公演を台湾・ZeppNewTaipeiで行った。「JUSTKENTY☆」など全17曲で台湾をケンティー色に染め上げた。白い衣装でステージに登場すると「台北！叫ぶ準備はできたか！？」と叫んで観客を沸かし、「CANDY」で幕開け。「歌で気持ちを伝えたかった」と台湾出身の男性歌手ジェイ・チョウ（46）の「晴天」もカバー。トークパートでは「台湾に来ることができてとてもうれしいです」と