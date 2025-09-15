8月23日に成績不振で出場選手登録を抹消されたDeNA・トレバー・バウアー投手が、近日中に実戦形式で打者と対戦する「ライブBP」を実施することが14日、分かった。三浦監督は同月21日広島戦で6回1/3を9安打5失点の内容で10敗目（4勝）を喫し右腕を抹消したときに、「結果がついてきていない」と話していた。その後バウアーは次回登板が不透明な状態となり、自身もメンタル的に苦慮する時間を多く過ごした。だが9月に入り、