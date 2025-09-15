◇女子ゴルフツアーソニー日本女子プロ選手権最終日（2025年9月14日茨城県大洗GC（6840ヤード、パー72））プロ9年目の金沢志奈（30＝クレスコ）が地元茨城でツアー初優勝、メジャー初制覇を果たした。1打差の3位で出た最終ラウンドを2バーディー、1ボギーの71で回り、通算10アンダーで並んだ桑木志帆（22＝大和ハウス工業）とのプレーオフを1ホール目で制した。5月のワールド・サロンパス・カップでツアー29勝目を挙げた