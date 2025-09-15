天皇、皇后両陛下は１４日、長崎県佐世保市で開かれた第４０回国民文化祭と第２５回全国障害者芸術・文化祭の開会式に出席された。天皇陛下はあいさつで、戦後８０年の節目に長崎で開催されることを「大変意義深い」と述べられた。その上で「地域で守り育ててきた伝統や文化の魅力を再認識する機会となり、新しい文化を生み出す活力につながっていくことを期待しています」と述べられた。式典では、長崎の歴史や文化を演劇や