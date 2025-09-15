中島健人（31）が14日、台北・Zepp New Taipeiでソロになって初の海外公演「KENTO NAKAJIMA 1st Live 2025 in TAIPEI“N／bias”凱」を開催した。人気楽曲「ファタール」や「JUST KENTY☆」で、現地のファンを沸かせた。台湾にやってきたケンティーを、高揚した歓声が包んだ。キャリア初の海外公演開催が発表され、約2カ月。待ちわびたファンに向けて「Hey台北！一起唱！」（一緒に歌おう）と呼びかけると1曲目の「CANDY」