中島健人（31）が14日、台北・Zepp New Taipeiで、自身初の海外公演「KENTO NAKAJIMA 1st Live 2025 in TAIPEI“N／bias”凱」を開催した。人気楽曲「ファタール」や「JUST KENTY☆」を歌唱し、ダブルアンコールも行われる盛況ぶり。満員の会場を熱気に包んだ。STARTO ENTERTAINMENT所属のグループが、開催および出演した近年の主な海外公演は以下の通り。◆なにわ男子昨年年11月から今年1月にかけて初のアジアツアーを