中島健人（31）が14日、台北・Zepp New Taipeiで、自身初の海外公演「KENTO NAKAJIMA 1st Live 2025 in TAIPEI“N／bias”凱」を開催した。人気楽曲「ファタール」や「JUST KENTY☆」を歌唱し、ダブルアンコールも行われる盛況ぶり。満員の会場を熱気に包んだ。また、13日には、台湾プロ野球チーム・楽天モンキーズが台北ドームで開催するライブイベント「SINGDOME Music Radio」に出演。楽天モンキーズ−中信兄妹の試合後