Ｊ−ＰＯＰの起点になったレーベルの１つであり世界的なシティ・ポップ人気やアナログ盤復活で再注目される、日本クラウン内の音楽レーベル「ＰＡＮＡＭ」が今年、５５周年を迎え、同レーベルからリリースされた珠玉の名曲たちをさまざまなアーティストのリメイクカバーで次世代に歌い継いでいく企画「ＰＡＮＡＭ５５／１００ＳＵＰＥＲＳＯＮＧＣＯＶＥＲＳ」をスタートすると発表した。その第１弾としてかぐや姫「僕