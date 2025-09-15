追憶の世界陸上・2019年ドーハ大会陸上の世界選手権東京大会は13日に開幕し、21日までの9日間、国立競技場で熱戦が繰り広げられる。今大会が20回目となる大舞台では、過去に記憶に残る様々なシーンがあった。1991年以来、34年ぶりに東京で開催されるこの機会に「追憶の世界陸上」として振り返る。2019年ドーハ大会の女子マラソンは、地獄の消耗戦となった。1983年にフィンランド・ヘルシンキで第1回大会が開催された世界選手権