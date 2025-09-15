俳優で歌手の中島健人（３１）が１４日、台湾・台北市の「ＺｅｐｐＮｅｗＴａｉｐｅｉ」で自身初となる海外公演「ＫＥＮＴＯＮＡＫＡＪＩＭＡ１ｓｔＬｉｖｅ２０２５ｉｎＴＡＩＰＥＩ“Ｎ／ｂｉａｓ”凱」を行った。ＳｅｘｙＺｏｎｅ時代も含め念願だった海外コンサートの幕開けでは、現地の言葉を交え「ヘイ、台北！一起唱！一起跳！（一緒に歌おう！踊ろう！）」とシャウトした。全１７曲で魅せ