タレントの松村沙友理（33歳）が、9月14日に放送された情報番組「シューイチ」（日本テレビ系）に出演。ドイツ語で「ダンケシェン！」と叫び、「私、乃木坂で『ダンケシェーン』歌ってるんですよ」と語った。松村は今回、街でスカウトした外国人に“初めての日本食”を食べもらい、一番好むものをクイズ形式で当てる「日本食ハジメマシ亭」のコーナーに出演。“日本のお菓子”のテーマで、ドイツ出身の男性に対し、松村は「柿の種