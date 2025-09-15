[9.14 ブンデスリーガ第3節 ボルシアMG 0-4 ブレーメン]ブンデスリーガ第3節が14日に開催され、16位ブレーメンは敵地で14位ボルシアMGに4-0で勝利した。ブレーメンのDF菅原由勢はGK長田澪とともに先発フル出場し、結果的に決勝弾となる先制ゴールを演出。ボルシアMGのFW町野修斗も90分間プレーし、ロングスローなどで見せ場をつくった。ブレーメンが均衡を破ったのは前半15分。右サイドの菅原からパスを受けたMFサムエル・ムバ