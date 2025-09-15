タレントの柏木由紀（34歳）が、9月13日に放送されたラジオ番組「柏木由紀のYUKIRIN TIME supported by MeSEUM」（TOKYO FM）に出演。「東京駅の道にネギが落ちていた」理由がわかったと語った。番組冒頭、柏木由紀が「なんか道とか、歩道って言うんですか？ 歩いてる時になんでこれここに落ちてるの？ っていうものあるじゃないですか」と切り出し、少し前に東京駅の近くの道でネギが落ちていて「なんでこんなとこに落ちてんのっ