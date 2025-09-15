◇ナ・リーグドジャース―ジャイアンツ（2025年9月14日サンフランシスコ）ドジャースが14日（日本時間15日）、ジャイアンツ戦の先発メンバーを発表し、大谷翔平投手（31）は「1番・DH」で出場する。前日の同戦で大谷は、5試合ぶりの49号ソロを含む3安打1打点で勝利に貢献。史上6人目の2年連続50号に王手をかけた一発は今季チーム最長の飛距離454フィート（約138・4メートル）を計測し、チームは地区優勝マジック「11」と