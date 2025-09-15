プレミアリーグ第4節が14日に行われ、マンチェスター・シティとマンチェスター・ユナイテッドが対戦した。今シーズン最初の“マンチェスター・ダービー”は、マンチェスター・シティの本拠地『エティハド・スタジアム』で開催された。ホームチームは開幕節のウルヴァーハンプトン（ウルブス）戦こそ快勝したものの、その後は連敗。この大一番で連敗ストップといきたい。対するアウェイチームは前節のバーンリー戦で今季初勝