◆米大リーグジャイアンツ―ドジャース（１４日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１４日（日本時間１５日）、敵地・ジャイアンツ戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。史上６人目の２年連続５０本塁打に王手をかけており、２戦連発で偉業達成を狙う。前日１３日（同１４日）の同戦では、３点を追う３回先頭でウェブから５試合ぶりの４９号ソロをセンターの防