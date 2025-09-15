現地９月14日に開催されたプレミアリーグ第４節で、マンチェスター・シティとマンチェスター・ユナイテッドが前者のホームで激突。今季最初のマンチェスターダービーが行なわれた。開始18分、シティが先制に成功。ドクが個の力でペナルティエリア内に侵入し、右サイドからクロスを送り込むと、今季初先発のフォーデンがヘッドで合わせた。ビハインドを負ったユナイテッドは、29分にムベウモが一気に裏に抜け出すも、シュート