◆女子プロゴルフツアー国内メジャー第２戦ソニー日本女子プロ選手権最終日（１４日、茨城・大洗ＧＣ＝６８４０ヤード、パー７２）首位で出た佐藤心結（みゆ、ニトリ）は３バーディー、７ボギーの７６と崩し、通算６アンダーの６位に終わった。２日目から首位を走り、最終組で出た最終日に失速した。出だしの１番、３番、６番で立て続けに第１打を左ラフに曲げてスコアを落とし、バックナインでも３ボギーと優勝争いから