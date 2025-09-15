◆女子プロゴルフツアー国内メジャー第２戦ソニー日本女子プロ選手権最終日（１４日、茨城・大洗ＧＣ＝６８４０ヤード、パー７２）ルーキーの寺岡沙弥香（フリー）が７バーディー、４ボギーの６９で通算２アンダーに伸ばし、メジャーで１０位に入った。この日２３歳の誕生日を迎えた寺岡は「バースデーボーナスが多かった」と満面の笑み。打球が深いラフに入ったかと思えばフェアウェーに出てきたり、９番は「絶対につい