[9.14 プレミアリーグ第4節 バーンリー 0-1 リバプール]プレミアリーグは14日、第4節を行い、MF遠藤航所属のリバプールがバーンリーを1-0で破った。後半アディショナルタイム5分、相手のハンドで獲得したPKをFWモハメド・サラーが決め、決勝点を奪った。昨季王者のリバプールは今季のプレミアリーグで唯一の開幕全勝。結果の上では圧倒的な強さを見せているように見えるが、いずれも接戦を制しての4連勝だった。開幕節のボー