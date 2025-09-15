[9.14 プレミアリーグ第4節 バーンリー 0-1 リバプール]プレミアリーグは14日、第4節を各地で行い、MF遠藤航所属のリバプールがバーンリーに1-0で勝利した。ボール支配率80%超を記録しながらも最終盤までゴールを奪えない展開が続いたが、後半アディショナルタイム5分にFWモハメド・サラーが劇的なPK弾。ホームで徹底的に守る昇格組の守備をこじ開け、開幕4連勝を果たした。国際Aマッチウィーク明けのプレミアリーグ再開戦。開