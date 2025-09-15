◇ア・リーグオリオールズ4−5ブルージェイズ（2025年9月13日トロント）オリオールズ・菅野はサヨナラ負けで11勝目こそ逃しても、6回を1失点に抑える好投だった。初回に痛烈な打球が左足首付近に直撃。右足首付近に打球が当たった前回7日のドジャース戦に続くアクシデントでも続投し「しびれとかなかったので、なんとか気合で投げ切ろうと思った」と振り返った。スイーパーやシンカーを主体に両サイドをうまく使い、「