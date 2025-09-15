ボートレース大村の「ミッドナイトボートレースｉｎ大村７」が１４日に開幕した。向井田直弥（３４＝広島）は５号艇の初日５Ｒにチルト３度で挑戦。大外６コースからコンマ０４のトップスタートを決めて果敢に攻め込むも、まくり切ることができず６着に終わったレース後は「チルト３は初めてだけど、現状ではまだ伸びていません。でも、勝率のあるエンジンだし、伸びしろはあると思っています」とキッパリ。２１号機は２