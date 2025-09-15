14日昼、三重県紀北町でレンタルボートと漁船が衝突する事故があり、レンタルボートに乗っていた3人がけがをしました。 14日午後1時20分ごろ、紀北町島勝浦の漁港内で「レンタルボートと漁船が衝突した。複数の負傷者が発生している」と消防から尾鷲海上保安部に通報がありました。 尾鷲海上保安部によりますと、レンタルボートには20代から60代の男性4人が乗っていて、そのうち3人が打撲など