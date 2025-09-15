◇スウェーデン1部ユールゴーデン3―3ハンマルビー（2025年9月14日スウェーデン・ストックホルム）ユールゴーデンのU―20日本代表DF小杉啓太（19）がホームのハンマルビー戦で貴重な同点アシストを記録した。2―3の後半アディショナルタイム6分の右CKでキッカーを務め、ファーサイドの味方に合わせる正確な左足のキックで土壇場の同点弾をアシスト。3―3の引き分けに持ち込んだ。小杉は9日までU―22日本代表の一員として