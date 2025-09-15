◆第１１１回アイリッシュセントレジャー、Ｇ１（９月１４日・カラ競馬場・芝２８００メートル、稍重）アイルランドの長距離王決定戦に９頭が出走し、３番人気のアルリファー（牡５歳、愛・ジョセフ・オブライエン厩舎、父ウートンバセット）が、昨年８月のベルリン大賞以来となる３度目のＧ１勝利（重賞は４勝目）を飾った。後方待機で進め、最後の直線で楽な手応えで先頭に立つと、一気にギアを上げて突き抜け、４馬身差をつけ