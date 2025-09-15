◇セ・リーグ阪神0-1中日（2025年9月14日甲子園）【阪神・藤川監督語録】▼一喜一憂しない（工藤について）まだまだ焦らないことですね。そんなに簡単にスッスッといかないですから。慌てず、やるべきことがきたら、仕事をする、投げることにのみ集中することですね。工藤も椎葉もね。▼才木は124球まあ、涼しいですしね。そんな感じですね。また次に頑張ればいいかなと。