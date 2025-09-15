◇セ・リーグ阪神0-1中日（2025年9月14日甲子園）阪神・近本光司外野手（30）が14日の中日戦で、今季初めてベンチ入りメンバーから外れた。13日の巨人戦で左前腕に死球を受け交代。試合途中に球場から引き揚げていた。山下チーフトレーナーは「病院で診察し前腕の打撲。現状、骨折ではない」と患部の状況を説明し、現時点では重症ではないとみられる。この日はグラウンドには姿を見せず、室内で調整したもよう。同トレー