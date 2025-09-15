◇セ・リーグ阪神0-1中日（2025年9月14日甲子園）阪神・森下が自己最多を更新する14試合連続安打へ伸ばした。初回2死走者なしの第1打席。フルカウントから大野の外角直球を右前へ運ぶ技ありの一打を放った。以降の3打席は凡退したが「あした（15日）も一本打てるように。（打席で）しっかり振れるような準備をしている。自分のスイングができればヒットが打てる確率は増えると思うので、引き続きやっていきたい」と前を