◇セ・リーグ阪神0-1中日（2025年9月14日甲子園）阪神・小野寺が前日2三振の雪辱をした。2回1死から左翼へうまく運んだ。細川が後ろにそらしたことで二塁打になった。「最近、悪い打席が続いていたので、なんとか良い形に持ってこられたと思う」。その後の2打席は凡退ながら、いずれも逆方向へ芯で捉えた打球。CSのメンバーに割り込むべく、「野球人生を懸けて大事にやっていきたい」と悲壮な覚悟をにじませた。