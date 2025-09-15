◇セ・リーグ阪神0-1中日（2025年9月14日甲子園）阪神・井坪が10日DeNA戦以来の先発出場で、アピールに成功した。0―0の5回1死。1ストライクから大野の外角カットボールを中前へはじき返した。「スタメンで結果を出せたのは自分の中で大きい。自分でも左（投手）の方が得意」。DeNA・東からも安打をマークしている20歳。「追い込まれる前にストライクのボールは振っていった方が結果につながる」と一線級投手攻略の秘け