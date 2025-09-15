東京・世田谷区の駒沢オリンピック公園で桜の木が倒れ、自転車で走行中の女性がけがをしました。世田谷区の都立駒沢オリンピック公園で14日、「太い木が倒れて自転車の女性にぶつかってけがをした」と119番通報がありました。木が直撃した女性（29）は病院に搬送されましたが、意識はあるということです。警視庁が倒木の詳しい原因を調べています。