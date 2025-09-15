長野・松本市で乗用車とワンボックスカーが衝突する事故があり、子どもを含む7人が病院に搬送されました。このうち59歳の男性が死亡しました。14日午後、松本市の国道158号線で乗用車とワンボックスカーが衝突する事故がありました。この事故で子ども2人を含む7人が病院に搬送され、このうち乗用車を運転していた柳場義麿さん（59）が死亡しました。現場はアルピコ交通上高地線の新島々駅から西へ1kmほどの場所で、警察が事故の原