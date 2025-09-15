ボートレース若松の「ヴィーナスシリーズ第１４戦マクール杯ナイトプリンセスカップ」が１４日に開幕した。柴田百恵（２５＝静岡）は８Ｒ、３コースから１Ｍ積極果敢に握って先頭に立つと、バックでは後続を一気に突き放し、独り旅に持ち込んだ。舟足も「全体的に分がいい。特に出足がいい」と力強い手応えをつかんだ。相棒の３４号機は２連率４７％で、３月のＳＧクラシックでは西山貴浩が優勝戦に駒を進めるなど、５優出２