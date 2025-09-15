プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「エビのトマトクリーム」 「お豆のデリ風サラダ」 「簡単！香り豊かな基本のバターライス」 の全3品。 ちょっとリッチに。家族の食事でも、ワインやお酒と合わせても。【主菜】エビのトマトクリーム 乳脂肪クリームを使って、調味料は少なめすぐ出来る簡単シチュー。 ©Eレシピ 調理時間：15分 カロリー：544Kcal レシピ制作：管理栄養士、調