◆第１５回全日本大学女子硬式野球選手権大会最終日▽決勝環太平洋大７―４桃山学院大（１４日、神宮）女子硬式野球の大学日本一を決める秋の大会決勝が１４日、神宮球場で初開催。環太平洋大（岡山）が桃山学院大（大阪）を破って昨年に続く連覇を決めた。準決勝で強豪の大体大（大阪）を延長タイブレークの末に逆転勝ちし勢いに乗る環太平洋大は初回、千見寺真央の先制適時三塁打などで２点、２回にも岡田梨花の適時三塁