◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ９―７巨人（１４日・横浜）巨人・リチャード内野手がプロ８年目で自身初の１０号に到達した。「７番・一塁」でスタメン出場。３点を追う６回１死の場面だ。カウント２―２から宮城が投じた真ん中高め１３１キロスライダーを捉えた。快音を響かせた打球はバックスクリーンへ。ソフトバンクから５月途中にトレード加入し、出場６５試合で自身初の２ケタ弾に乗せた。「無駄にできる打席は１個も