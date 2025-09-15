◆米大リーグジャイアンツ７―１３ドジャース（１３日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。３点を追う３回に反撃ののろしとなる４９号ソロを放った。５試合ぶりの一発は自身でもド軍でも今季最長となる４５４フィート（約１３８・４メートル）の特大弾。史上６人目となる２年連続５０本塁打