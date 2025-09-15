◇スコットランド・プレミアリーグ第5節セルティック2―1キルマーノック（2025年9月14日英国・キルマーノック）セルティックの日本代表FW前田大然が待望の今季リーグ戦初ゴールを決めた。代表の米国遠征からチーム復帰初戦となった敵地のキルマーノック戦に先発すると、後半11分に左後方からのクロスに頭から飛び込んで均衡を破る先制点を挙げた。ここまで公式戦7試合でリーグ杯の1得点にとどまっていたアタッカーは、代