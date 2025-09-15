東京都江戸川区の火災現場付近＝14日午後11時46分14日午後10時半ごろ、東京都江戸川区鹿骨付近で、火災が発生したと119番があった。東京消防庁によると、付近の住宅に延焼して複数棟が燃え、住人1人がけがを負った。逃げ遅れた人が複数いるとの情報もあったが、確認されなかったという。現場は都営新宿線篠崎駅から北西に約1キロの住宅街。近所に住む主婦（53）は「この辺りは古い家が多くて密集している。規制線の中には知