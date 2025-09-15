ボートレース福岡の「第１９回ＢＯＡＴＢｏｙ・ペラ坊ショップ杯」は１４日、４日間の予選が終了。準優勝戦に進出するベスト１８が決定した。坪口竜也（３６＝長崎）は予選ラストの４日目、２枠＆１枠の好枠２走を生かして連勝。２９位タイから一気に１６位に浮上して予選突破を果たした。「今節は流れが悪かったので良かった」と安堵の表情だ。「少し重さはあるけど、バランスが取れて少しずついい。今節の中ではいい方だと思