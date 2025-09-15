14日夜、岐阜県土岐市で住宅が焼ける火事があり、焼け跡から意識不明の男性が見つかりました。 14日午後9時40分ごろ、土岐市駄知町の住宅で「煙が出ている」と近くの住人から消防に通報がありました。 警察や消防によりますと、火事があったのは木造2階建ての住宅で、消防車など11台が出動し火は約1時間半後に消し止められました。 この火事で、焼け跡から意識不明の男性1人が見つかり、病院に運ばれました。 この住