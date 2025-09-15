任期満了に伴う胎内市長選挙は14日、投開票が行われ現職の井畑明彦さんが108票差の接戦を制し、3回目の当選を果たしました。 8年ぶりの選挙戦は現職と新人の一騎打ちとなり、現職の井畑明彦さん(64)が7082票を獲得し、新人の薄田智さん(64)を108票差で振り切り、3選を果たしました。投票率は61.51％でした。 開票結果 当選井畑明彦(64)無所属・現７０８２票 薄田智(64)無所属・新６９７４票