１４日午後１０時３０分頃、東京都江戸川区鹿骨で「家が燃えている」と１１９番があった。東京消防庁によると、火元とみられる２階建て住宅から火が燃え移り、１５日午前０時２０分時点で計７棟の計約１００平方メートルが延焼したという。消防車など４０台が消火活動に当たっている。この火事で１人が病院に搬送された。近くに住む女性（８０）は「風にあおられて火柱と火の粉が舞い上がり、バンバンと爆発する音が響いてい