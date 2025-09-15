14日昼すぎ、宮城県仙台市内の山林で沢登りをしていた30代の男性が滑落しました。現場からおよそ100メートル先で見つかりましたが死亡が確認されました。警察によりますと、14日午後0時半ごろ、仙台市太白区秋保町馬場の山林で友人と沢登りをしていた30代の男性が滑落しました。警察と消防が捜索したところ、男性は午後3時半ごろ、滑落した場所からおよそ100メートル流された場所で見つかり、その場で死亡が確認されました。男性は