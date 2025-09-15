14日夜、東京・江戸川区で住宅7棟が燃える火事があり、現在も延焼中です。警視庁などによりますと14日午後10時半ごろ、江戸川区鹿骨の住宅から「家が燃えている」と119番通報がありました。火元は2階建ての木造住宅で、火は隣接する住宅にも燃え移り現在、住宅7棟が延焼中だということです。この火事でけがをした人が1人いるということです。警視庁と東京消防庁で火災の原因などについて調べています。