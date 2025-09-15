巨人・杉内俊哉投手コーチ（４４）は１４日のＤｅＮＡ戦（横浜）終了後、中継ぎ陣について言及した。この日、７７日ぶりに先発マウンドに上がった赤星だが、右肩痛を訴え一死も取れずに緊急降板。予想外のアクシデントに見舞われた。初回無死満塁のピンチから２番手で登板した平内は、３イニング目の４回に乱れて４連打を献上。あとを託された３番手・石川も押し出し四球などで勝ち越され、苦しい展開に陥った。２点ビハイ