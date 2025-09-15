◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ９―７巨人（１４日・横浜スタジアム）巨人のドラフト１位・石塚裕惺内野手がプロ初出場を果たした。７回の守備から途中出場。増田大とベンチ前で肩を作り、緊張した面持ちで遊撃のポジションへ。「２位争いが激しくて、その中でこんな緊迫する場面の試合にベンチで立ち会えて試合にも出させてもらったので、本当にいい経験になりました」。その表情は充実感に満ちていた。８回２死二塁ではプ