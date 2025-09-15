◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ９―７巨人（１４日・横浜）巨人のドラフト２位・浦田俊輔内野手がプロ初打点をマークした。「８番・二塁」で約４か月ぶりにスタメン出場。待望の一打は同点の２回１死二、三塁の場面だ。１ストライクから藤浪が投じた内角低め１５１キロ直球を捉えた。鋭い打球が一、二塁間を破る。２者を迎え入れるプロ初適時打で一時勝ち越しに成功した。「内野の間を抜くイメージだった。気持ちが１番と思